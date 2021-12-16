Захарова назвала тревожной «пародию на защиту демократии» на Западе

Карикатурность под видом поддержки демократии на сегодняшний день разрастается и пугает. Соответствующим мнением поделилась представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, жалкая пародия на защиту демократии вызывает тревогу. Таким образом она прокомментировала вынесение приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом представитель внешнеполитического ведомства сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы, которые, мне кажется, вряд ли кто-то может оспорить их ценность. Но вопрос-то в том, что они извращаются, и вот это конкретный пример», — высказала Захарова свое мнение.

Ранее сообщалось, что в Германии убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году считают нарушением своего суверенитета, поэтому высылают двух сотрудников российского посольства. Об этом рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.