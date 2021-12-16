Директор Ивана Краско заявил, что актер не может выйти на улицу из-за плохой уборки снега

Народный артист России Иван Краско оказался в числе жителей Санкт-Петербурга, пожаловавшихся на плохую работу коммунальных служб города. Актер, известный по фильму «Сын полка», фактически стал заложником снега, лишившего его возможности выйти из дома.

Жители и гости Северной столицы с начала зимы страдают от снежного коллапса, из-за которого стало невозможно не только свободно ездить по дорогам, но и ходить по тротуарам.

Недовольный этой ситуацией Краско решил обратиться к президенту России Владимиру Путину. Актер в своем письме на имя главы государства отметил, что не может выйти на прогулку из-за плохой работы коммунальщиков.

«Иван Иванович сам говорит: "Интересно, услышали ли меня не пресса, не люди, а те, кто должен услышать? Сейчас кто-то подумает, что вот, это мне пиар, но какой пиар, мне 91 год, я не могу выйти на улицу!.. Я бы рад прогуляться и до магазина, и до театра, но это просто невозможно!"» — привел слова актера в беседе с РИА Новости его директор Вячеслав Смородинов.

Губернатор города Александр Беглов в октябре заверял, что Петербург готов к снегопадам, однако в первый же день циклон «Бенедикт» спровоцировал десятибалльные пробки на дорогах. Страдали и пешеходы, в особенности пожилые люди и мамы, вынужденные самостоятельно прокладывать себе путь сквозь снег. Проблема с уборкой не решена до сих пор, жалобы горожан в адрес Смольного не прекращаются.