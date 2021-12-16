В Совете Федерации предложили отбирать машины у блогеров - нарушителей

Нужно конфисковывать машины у тех, кто постоянно нарушает правила дорожного движения. Такое заявление сделал сенатор от Астраханской области Александр Башкин в интервью РИА Новости.

«Раз не помогают уговоры, не помогают штрафы, не страшит угроза собственной жизни, жизни и безопасности окружающих — значит, такому человеку рано владеть автомобилем и его надо конфисковывать», — заявил он.

Башкин напомнил, что в последнее время участились резонансные дела с участием видеоблогеров, которые попадали в ДТП из-за нарушения правил дорожного движения.

«Их опасное поведение уже становится предметом отдельного беспокойства, так как они угрожают все большему числу окружающих. Поэтому это уже предмет отдельного разговора», — прокомментировал сенатор.

Напомним, что ранее блогер Михаил Литвин на автомобиле марки BMW проехал по торговому центру. По данным прокуратуры он был лишен водительских прав в мае, но не проходил повторный экзамен на их возврат.

Также широкую известность приобрело ДТП, которое произошло в Москве на Садовом кольце 1 апреля с участием блогера Эдварда Била. Он известен своими провокационными пранками и опасной ездой по московским улицам. Его спортивный автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в четыре машины.