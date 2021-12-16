Российскую вакцину «КовиВак» начнут использовать в Белоруссии

Российский препарат для вакцинации против коронавируса «КовиВак» начнут применять в Белоруссии. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Власти Белоруссии выдали разрешение на ввоз и применение вакцины «Ковивак». В данный момент более 300 тысяч доз препарата отправлены во все области государства.

«Эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний», — сказано в сообщении.

Вакцинация является основным методом борьбы против коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов. Сделать прививку можно в медучреждениях и мобильных пунктах страны.