Театр абсурда. Понасенков высмеял «левацкие тренды» на сцене и в кино

На детище легендарного мультипликатора Уолта Диснея надвигается тень. Под каток леволиберальных трендов попала уже третья современная адаптация классических мультфильмов студии имени американского художника.

«Красавица и чудовище» – хорошо знакомая история о предприимчивой провинциалке и не самом интеллектуально одаренном обитателе богатого поместья – обрела новую жизнь на подмостках Театрального центра Олни в штате Мэриленд. Однако вместо утонченной Белль в сверкающем наряде на сцену, скрипя половицами, поднялась темнокожая бодипозитивная модель Джейд Джонс, которая не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Актрисе калибра «плюс-сайз» пришлось задействовать все свои сценические навыки, чтобы натурально сыграть испуг при виде местного «чудовища». Роль последнего исполнил Эван Руджеро, который идентифицирует себя как «гетеросексуальный актер мужского пола с одной ногой», отмечают американские СМИ.

