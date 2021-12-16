Театр абсурда. Понасенков высмеял «левацкие тренды» на сцене и в кино

На детище легендарного мультипликатора Уолта Диснея надвигается тень. Под каток леволиберальных трендов попала уже третья современная адаптация классических мультфильмов студии имени американского художника.

«Красавица и чудовище» – хорошо знакомая история о предприимчивой провинциалке и не самом интеллектуально одаренном обитателе богатого поместья – обрела новую жизнь на подмостках Театрального центра Олни в штате Мэриленд. Однако вместо утонченной Белль в сверкающем наряде на сцену, скрипя половицами, поднялась темнокожая бодипозитивная модель Джейд Джонс, которая не скрывает своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Актрисе калибра «плюс-сайз» пришлось задействовать все свои сценические навыки, чтобы натурально сыграть испуг при виде местного «чудовища». Роль последнего исполнил Эван Руджеро, который идентифицирует себя как «гетеросексуальный актер мужского пола с одной ногой», отмечают американские СМИ.

A Black #princess and a plus size one too. #RepresentationMatters Jade Jones is absolutely STUNNING as "Belle" in a production of Disney's "Beauty and the Beast" at the Olney Theatre Center in Maryland. We love to see it. #BlackGirlMagic ????❤️???? pic.twitter.com/PoQai3YtvY — iWrite (@TheLifeOfRonny) December 8, 2021

Изначально инвалид с иронией отнесся к предложению Марсии Додж – режиссера нашумевшей постановки. Но когда Руджеро убедился в серьезности ее намерений, он принял решение незамедлительно.

«На самом деле, "Красавица и чудовище" — это история двух аутсайдеров, двух человек, которых окружающие воспринимают как странных, непохожих и недостойных», — объяснила журналистам режиссерка.

Стоит отметить, что ЛГБТ-сообщество не в первый раз «штурмует» волшебную сказку Жанны Мари Лепренс де Бомон. В киноверсии 2017 года, снятой режиссером Биллом Кондоном, наряду с выпускницей Хогвартса Эммой Уотсон играет актер Джош Гад, чьим персонажем является гей Лефу – друг (или намного больше) главного антогониста Гастона.

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В гостях у сказки

За последние несколько лет «очерняющие» тенденции коснулись многих фильмов, которые снимают под покровительством боссов студии Disney. В 2019 году на весь мир прогремела новость о «темнокожей русалочке». По задумке режиссера Роба Маршалла, кожа Ариэль в новой картине о подводных приключениях приобрела шоколадный оттенок, а главная роль досталась актрисе Холли Бэйли.

К слову, многие американцы со скепсисом отнеслись к такому «смелому» шагу со стороны студии. Против русалочки цвета океанского дна выступили даже представители «цветного» населения США, с детства привыкшие к «каноничной» Ариэль со светлой кожей и огненно-рыжими волосами.

I just know you're gonna be the best Disney Princess ever ???? pic.twitter.com/bhkRNg8YjA — Cashay's smile/Candy kisses (@letherosietoo) December 9, 2021

Во вселенной Золушки тоже стало чересчур радужно. Авторы фильма покусились на одного из главных персонажей – Фею-крестную, которая по сюжету дарит героине возможность обновить гардероб и отправиться на чудесный бал в роскошной карете. В «Золушке» 2021 года роль доброй и в меру упитанной волшебницы взял на себя темнокожий актер Билли Портер.

В мире магии, попытались объяснить создатели картины, пол человека «не имеет значения», поэтому от гендерной принадлежности Феи-крестной решили вовсе отказаться.

«У магии нет гендера, — заявил Портер. — Мы представляем этого персонажа без гендера. По крайней мере, так его играю я. И это очень сильно. Это классика, классическая сказка для нового поколения».

Global Look Press / Ik Aldama

Сказки для взрослых

Тенденция распространилась и на сказки для более взрослой аудитории. Так, усилиями режиссеров Уэйна Йипа и Хуана Антонио Байона в Средиземье – легендарной фантастической вселенной лингвиста и ученого Джона Рональда Толкина – поселился темнокожий хоббит. Перевоплотиться в низкорослого персонажа с обильной растительностью на ногах отважился Ленни Генри – британский актер и сценарист.

«Я черный хоббит, это блестяще», — прокомментировал ситуацию он.

Если верить последним слухам, знаменитый Супермен в перезапуске вселенной DC Comics тоже заметно изменится и станет афроамериканцем. Ранее аналогичная участь постигла «дружелюбного соседа» из Нью-Йорка – Человека-Паука.

Кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» /

Точный диагноз

Известного ученого, историка и режиссера Евгения Понасенкова подобные «преобразования» в театре и кино давно не удивляют. Драматический тенор, не понаслышке знакомый с большой сценой, болезненно относится к влиянию современных трендов на сферу искусства.

«Театр – это эстетика и смысл, а левачество – это полное отрицание и подмена смыслов, — объясняет Понасенков. — Поэтому вместо красавицы мы имеем толстенную уродку. И дело даже не в том, что она [Белль] научно-исторически в сказке не темнокожая. Эта актриса [Джейд Джонс] просто не подходит по водоизмещению. Это левацкая подмена понятий, абсурд и наступление на здравый смысл. Они не могут создать что-то хорошее, они могут только уничтожать то, что создано талантом других людей».

Режиссер напомнил «Политике Сегодня», что лично ставил несколько постановок в Большом театре и на заграничных подмостках, но до «подмены смыслов» никогда не опускался.

«Самое главное – это наслаждение свободой и игрой в метафоры. Но не нужно путать свободу с абсурдом, это разные вещи. Театр – это сфера, которая затрагивает самые глубинные чувства, переживания и эстетику человеческих отношений, поэтому тут мы должны быть внимательны», — добавил историк.

instagram.com / @evgenii_ponasenkov

При этом на Западе давно процветает «левацкая цензура», которая запрещает режиссерам и сценаристам объявлять премьеру, если в произведении не задействован хотя бы один афроамериканец. Есть и другие примеры: год назад сотрудники Парижской оперы подписались под документом, который запрещает использовать «блэкфейс» во время постановок. Так называют разновидность грима, который наносит белый актер, чтобы сыграть темнокожего.

Евгений Николаевич убежден: ни о каком либерализме на этом фоне говорить не приходится.

«Это не имеет отношения к либерализму, это тоталитаризм. Мы имеем дело с настоящим театром абсурда в жизни», — поставил диагноз знаменитый ученый.

Приживется ли темнокожий сосед Бильбо Бэггинса, бесполая Фея-крестная и тучная Белль в нынешних реалиях, покажет лишь время. Судя по комментариям западных пользователей соцсетей, замену сказочным персонажам зрители принять пока не готовы.