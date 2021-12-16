Уголовное дело возбуждено после травмирования пенсионера упавшей с крыши глыбой в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения льдины на голову мужчины в центре Петербурга. Сейчас пострадавший находится в Мариинской больнице.

Инцидент произошел на 3-й Советской улице. Ледяная глыба обрушилась на 60-летнего петербуржца, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, скальпированной раной головы и переломами позвоночника. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. По факту произошедшего завели дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).

На протяжении двух недель жители Северной столицы жалуются на свисающие с крыш сосульки. Серьезные травмы получили три человека. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов и подведомственные ему коммунальные службы пускают ситуацию на самотек, подвергая людей смертельной опасности.