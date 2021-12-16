Более 20 человек оказались заблокированы в нелегальной шахте по добыче угля в Китае

Затопление угольной шахты в северокитайской провинции Шаньси перекрыло выход наружу для более 20 горняков.

Известно, что добыча угля велась там нелегально. Инцидент произошел накануне вечером в результате аварии на угольной шахте. В процессе технических работ подземные помещения затопило водой. В момент ЧП там находились 29 горняков.

Спасателям удалось поднять на поверхность восемь шахтеров, остальные в настоящее время находятся под землей. Поисково-спасательная операция продолжается. Местные СМИ сообщают, что удалось установить местонахождение 12 человек. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются. Полиция задержала трех человек, связанных с эксплуатацией шахты, ее владелец разыскивается.