Берлин настаивает на том, что Киеву следует начать выполнять Минские соглашения, однако украинские политические деятели вместо исполнения немецких требований ведут себя крайне бесчестно по отношению к Германии. Соответствующим мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в этом плане действовала жестко. Рар подчеркнул, что она и экс-президенту Украины Петру Порошенко, и нынешнему — Владимиру Зеленскому — ясно дала понять, что Берлин не будет вступать в войну из-за Киева.

«(Меркель. — прим. ред.) Четко сказала: мы за вас воевать не будем, выполняйте Минские соглашения, нужно с Россией договариваться. Она это говорила за закрытыми дверями. Но, к сожалению, украинские дипломаты часто это выносят на суд общественности. Или бегают к американцам и ябедничают на немцев — мол, они не на нашей стороне», — вывел на чистую воду грязные маневры Киева по отношению к Берлину эксперт.

По мнению немецкого политолога, идет своего рода политическая игра. Украина, как отметил Рар, играет весьма неплохо. Он считает, что киевские власти знают, «за какие места можно схватить немцев», чтобы остаться в плюсе.

Ранее сообщалось, что слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о газопроводе «Северный поток — 2» никак не повлияют на процесс его запуска. Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Рар.