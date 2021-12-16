Артемий Панарин не смог доиграть матч НХЛ между «Рейнджерс» и «Аризоной»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин досрочно завершил гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором его клуб играл с «Аризоной Койотс».

Хоккеисты «Аризоны» минувшей ночью потерпели шестое подряд поражение в регулярном чемпионате НХЛ, уступив на своем льду «Рейнджерс». Матч на стадионе «Хила Ривер-Арена» завершился победой «Рейнджерс» со счетом 3:2.

Форвард сборной России Артемий Панарин вынужден был досрочно завершить игру в Глендейле. Во втором периоде он получил травму нижней части тела и больше не появлялся на льду. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявил, что спортсмен должен восстановиться в ближайшие дни.

Благодаря победе в Глендейле подопечные Галлан набрали 41 очко и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Аризона», в активе которой 12 баллов, располагается на последней строчке таблицы Западной конференции.