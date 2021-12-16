Лидер партии ЛДПР Жириновский в седьмой раз вакцинировался от коронавируса

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал еще одну прививку против коронавирусной инфекции. Для политика это уже седьмая инъекция.

Владимир Жириновский заявил, что половина жителей России еще не созрела для прохождения вакцинации. По его словам, из-за этого коронавирус продолжит распространяться.

«Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз - "Ковиваком" от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года», — рассказал политик на своем канале в Telegram.

При этом, по словам Жириновского, он ни разу не заразился коронавирусом с начала пандемии. Также политик отметил, что после ревакцинации он чувствует себя нормально.

Доктор Александр Мясников призвал россиян ревакцинироваться не позже чем через шесть месяцев после прививки. При этом, по словам медика, в странах Европы данную процедуру проходят еще раньше, передает телеканал «360».