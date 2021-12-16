Британское правительство обсудит очередное повышение пенсионного возраста

Правительство Великобритании обсудит повышение пенсионного возраста до 68 лет. Об этом сообщило министерство труда и по делам пенсий.

На данном этапе обсуждений планируется: рассчитать ожидаемую продолжительность жизни населения Великобритании, оценить размер будущих пенсионных расходов правительства, спрогнозировать дальнейшее изменение рынка труда, а также определить возможности людей выходить на работу во время пенсии.

Уточним, что новое законодательство Великобритании в данной сфере было принято в 2014 году. Согласно нему, вводится постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Сейчас граждане, родившиеся после апреля 1960 года, уходят на заслуженный отдых в 67 лет. Те, кто родился после апреля 1977, выходят на пенсию в 68 лет.

Ранее стало известно, что ПФР увеличил выплаты трем категориям россиян. Индексация коснется тех граждан, которые в ноябре отметили 80-летний юбилей, подали заявление на перерасчет пенсии или уволились с постоянной работы в августе этого года.