В Госдуме неоднозначно отнеслись к введению ежегодных выплат для пенсионеров

Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными. По словам депутатов, законопроект уже направлен на заключение в правительство. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд», — говорится в пояснительной записке.

Парламентарии указали, что накануне Нового года россияне, как правило, тратят много средств на покупку подарков и организацию празднества. В этой связи предлагается установить новую выплату в размере пенсии, получаемой гражданином на момент предоставления ему этой меры поддержки.

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«Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. Они объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что такие предновогодние выплаты должны быть постоянными и ежегодными», — убежден автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов.

По данным «Известий», источником предновогодних выплат должен стать федеральный бюджет. Только в 2022 году на эти цели потребуется 786,2 млрд рублей, из которых 66,4 млрд рублей рассчитаны на выплаты «военным пенсионерам», а 719,8 млрд рублей — получателям страховых пенсий.

При необходимости, уточнили депутаты, расходы можно будет частично покрыть из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), объем которых в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Ранее ввести ежегодную 13-ю пенсию для пожилых граждан предложил глава фракции «Справедливой России — За правду» в ГД Сергей Миронов. По оценкам депутата, для новых выплат потребуется около 654,8 млрд рублей.

«Предновогодняя выплата необходима, так как поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки. Поэтому, конечно, если правительство поддержит эти нормы, мы за них проголосуем», — подчеркнули справедливороссы.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов выразил мнение, что 13-я пенсия проблему низких выплат не решит, однако поддержать инициативу можно, поскольку это лучше, чем ничего.

Федеральное агентство новостей /

«Проблема ведь не в количестве выплат, а в том, чтобы они были достойными и соизмеримыми с экономиками европейских стран. Как показывают расчеты, это где-то в районе 40 тыс. рублей. КПРФ предлагает сделать сейчас пенсии хотя бы на уровне 25 тыс. рублей», — цитируют Обухова «Известия».

В «Единой России» и фракции «Новые люди» планируют изучить законопроект после того, как он будет внесен в Госдуму, подчеркнули в издании.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев убежден, что предновогодние выплаты могут стать ежегодными, если эту инициативу одобрит партия власти. В свою очередь глава Института политических технологий Евгений Сучков полагает, что идея вряд ли получит абсолютную поддержку в правительстве.