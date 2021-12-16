Глава Евросовета Мишель: ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины

Европейское сообщество подготовило к встрече 16 декабря ясное и жесткое положение по обстановке, которая сложилась вокруг Киева. Соответствующее заявление сделал глава Европейского совета Шарль Мишель.

По словам главы Евросовета, у ЕС уже есть ограничения против Москвы. Однако, как он подчеркнул, Европейский союз намерен рассмотреть дополнительные шаги — на случай, если обстановка станет еще хуже.

«У нас уже есть действующие санкции (против России. — Прим. ред), мы готовы принять дополнительные меры при ухудшении ситуации. ЕС подготовил четкую и жесткую позицию по ситуации вокруг Украины, и мы обсудим ее на саммите в четверг», — высказался Мишель.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет хороших отношений с Россией, но «все зависит от ее действий». Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.