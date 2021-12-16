Судан, ЦАР, а теперь и Ливия. Пригожин о роли ООН в африканских военных конфликтах

Вмешательство ООН в дела других стран приводит к процветанию военных конфликтов, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Федеральное агентство новостей направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой прокомментировать ситуацию в Триполи. По данным СМИ, вооруженные группировки из Мисураты под предводительством Салаха Бади взяли под контроль правительственные здания и объявили об отмене выборов, которые должны были пройти 24 декабря.

Ответ Пригожина опубликован на официальной странице пресс-службы «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте». Бизнесмен указал на роль ООН в разжигании конфликтов на африканском континенте, в том числе в Судане и ЦАР.

«Суданцы десятками лет мирно трудились и строили свою страну. Пришла ООН и все разрушила. В ЦАР ооновцы насилуют и убивают, насколько мне известно. То, что произошло в Ливии, безусловно, трагедия, но невозможно не понять ливийцев, в судьбу которых бесцеремонно вмешиваются. Они так ждали выборов — 10 лет, после того как НАТО осквернила их страну. Ливийский народ сложно, с противоречиями, но шел к этому, и был готов выбрать президента в честной борьбе», — отметил Евгений Пригожин.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ливийские нефтяные деньги, по его словам, «текут» в карманы международных и европейских организаций и «не дают им покоя».

«Госпожа Уильямс (специальный советник Генерального секретаря ООН. — Прим. ред.) открыла ящик Пандоры, как обычно, крайне непрофессионально и по-хамски. Поэтому то, что сделал Салах Бади, он сделал по-своему», — говорится в сообщении.

Предприниматель добавил, что как человек, выступающий против насилия, не поддерживает методы Салаха Бади. При этом он понимает и уважает его патриотические чувства.