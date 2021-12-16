Вилькоммен, Олаф. Сенатор Цеков предупредил о последствиях визита канцлера ФРГ в Крым

Председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель рассказал в интервью РИА Новости, что пригласил посетить российский полуостров нового канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его словам, поездка поможет главе правительства убедиться в том, что воссоединение Крыма с Россией произошло по доброй воле жителей. Так же, как в 1990 году произошло воссоединение земель Германии.

Как и предыдущее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель, немецкий кабмин в новом составе продолжает твердить о «приверженности территориальной целостности Украины». Накануне Шольц уже озвучил, что считает присоединение Крыма к России незаконным. При этом, в чем именно выражаются «нарушения», не уточнил.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Гемпель уверен, что антироссийская риторика в отношении полуострова поддерживается в мире под давлением США.

«Общение с крымчанами позволит ему [Шольцу] убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной», – подчеркнул Гемпель.

Член Совета Федерации от республики Крым, председатель Русской общины полуострова Сергей Цеков в разговоре с «Политикой Сегодня» оценил инициативу земляка. По его словам, теоретически Шольц может принять приглашение, но на практике — нет.

«Приглашение сделано, причем сделано руководителем немецкой общины Крыма — это само по себе важно. Если бы Шольц принял предложение , мир бы встал на нормальные рельсы во взаимоотношениях между государствами. Это было бы решение действительно государственного человека, который понимает реалии. И который понимает, что можно говорить о правах человека, а можно эти права соблюдать», – считает российский сенатор.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году по итогам референдума, на котором почти 97% граждан поддержали вхождение в состав РФ.

Украина заявила, что ее Конституция не предусматривает права сецессии (выхода из состава государства какой-либо его части). В Москве в свою очередь вот уже почти восемь лет подчеркивают, что включение полуострова в состав РФ произошло по воле крымчан в соответствии с нормами международного законодательства и Устава ООН.

Это, отмечает Цеков, полностью соответствует принципам западной демократии, о которой «много говорят в Германии».

«Мы сегодня на родине. Россия была нашей родиной и до 2014 года. Живем в мире и согласии, у нас здесь все хорошо. Если бы он [Шольц] приехал, он увидел бы все своими глазами, и я думаю заставил бы мир пересмотреть те часто твердолобые позиции, которых придерживаются в Евросоюзе, да и в целом союзники США», – резюмировал сенатор.

Ранее желание посетить Крым впервые изъявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он связал предстоящую поездку с фактическим признанием российского статуса полуострова.