Новый законопроект о пятилетнем сроке полномочий для мэров внесен в Госдуму

Законопроект о едином сроке полномочий для должностных лиц на местном уровне внесен в Госдуму РФ. Об этом рассказал один из авторов инициативы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор прокомментировал внесение нового законопроекта. По словам Клишаса, речь идет о всех должностных лицах местного самоуправления в субъектах РФ.

«Устанавливается единый срок полномочий — пять лет», — сказал политик РИА Новости.

В соответствии с документом, глава региона также имеет право вынести мэру или руководителю местной администрации выговор или предупреждение. Клишас уточнил, что на работу над ошибками выделяется месяц. В противном случае губернатор может лишить мэра должности.

Новый законопроект об организации местного самоуправления касается устройства публичной власти как в муниципальных округах, так и во внутригородских территориях городов федерального значения.