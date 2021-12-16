В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными

В Госдуме РФ предложили ввести ежегодную предновогоднюю выплату для пенсионеров. Соответствующий законопроект уже направлен на заключение в правительство, передают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Уточняется, что законопроект подготовили депутаты комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. По мнению парламентариев, введение 13-й пенсии необходимо из-за высокого уровня инфляции и снижения покупательной способности пожилых граждан. По итогам этого года инфляция может составить 9%, при этом накануне праздников россияне, как правило, много тратят на покупку подарков.

В этой связи авторы инициативы предложили установить предновогоднюю выплату в размере той пенсии, которую гражданин получает на момент предоставления этой меры поддержки. В 2022 году на такие выплаты потребуется 786,2 млрд рублей, говорится в документе. Источником финансирования станет федеральный бюджет.

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«Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. Они объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что такие предновогодние выплаты должны быть постоянными и ежегодными», — заявил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При необходимости расходы можно будет частично покрыть из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), объем которых в 2022 составит 16,4 трлн рублей, уточнили депутаты.