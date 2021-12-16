Глава правительства Финляндии Марин: на саммите ЕС вопрос по «СП-2» не поднимался

Вопрос по газопроводу «Северный поток — 2» на саммите Европейского союза «Восточное партнерство» в столице Бельгии не поднимался. Соответствующее заявление сделал глава кабинета министров Финляндии Санна Марин.

По словам главы правительства, ограничения в отношении Москвы на встрече тоже не обсуждались. Однако она отметила, что стороны совещались о том, какое место занимает Россия в разногласиях в регионе государств-участников. Марин подчеркнула, что самое большое внимание было уделено ситуации на территории Украины.

«Мы не обсуждали "Северный поток — 2". Мы не обсуждали конкретные санкции», — высказалась глава кабинета министров Финляндии.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут поднять вопрос о российском газопроводе «СП-2» в контексте обсуждения энергетики или Киева. Об этом представителям СМИ рассказал европейский источник.