Всеобщие выборы в Ливии оказались под угрозой из-за вооруженного захвата Триполи

Вооруженные формирования захватили здание ливийского правительства в Триполи в ночь на 16 декабря. Сейчас в городе нет электричества, остановлена работа почти всех учреждений.

Предварительно известно, что за хаосом в Триполи стоят группировки из города Мисурата, расположенного в 200 километрах к востоку от столицы. Боевиков возглавляет бывший депутат Всеобщего национального конгресса Салах Бади, объявленный в розыск международным сообществом. Он пригрозил устроить вооруженный захват всех государственных учреждений Триполи и Мисураты, чтобы сорвать предстоящие выборы.

Сейчас под контролем боевиков находятся здание минобороны, почта и штаб-квартира Правительства национального единства (ПНЕ). Многие чиновники покинули свои дома и укрылись в безопасном месте, передает Федеральное агентство новостей.

Обстановка в Триполи остается напряженной, в городе отсутствует электричество. Поступает информация, что все вооруженные формирования западного региона приведены в состояние повышенной готовности, а к окраинам стягиваются боевики с техникой. Все это произошло за неделю до всеобщих выборов в Ливии, которые должны пройти 24 декабря.