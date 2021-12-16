Применение вакцин Johnson&Johnson могут ограничить в США из-за участившихся тромбозов

Американские эксперты соберутся для обсуждения возможности ограничить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson из-за риска появления тромбоза у пациентов. Такие данные привела газета The Washington Post.

Обсуждением такого вопроса займутся специалисты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Несмотря на участившиеся случаи возникновения тромбоза, подобные инциденты по-прежнему встречаются лишь время от времени, отметили журналисты.

«В четверг Консультативному комитету по практике иммунизации будут представлены новые данные, которые, похоже, показывают, что частота образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson & Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема по-прежнему встречается редко», — следует из сообщения газеты.

Согласно данным газеты, с декабря прошлого года по конец лета 2021 года было выявлено шесть смертей среди пациентов с тромбами, вакцинированных препаратом J&J. Суммарно зафиксировано 50 случаев образования тромбов после прививки американской вакциной.