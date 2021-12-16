Политолог Пальчевский: продолжение идеологии Порошенко стало фатальной ошибкой Зеленского

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сделал фатальную ошибку, когда принял решение продолжить управление страной на основе идеологии своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил политик и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала «Наш».

Повлиял на Зеленского в этом плане экс-глава его офиса Андрей Богдан, который сейчас и критикует украинского лидера. По словам Пальчевского, поддавшись его мнению, президент растерял всю поддержку, которую имел. Причем коснулось это всех сфер, включая религиозную и географическую.

«Мы поняли, что Владимир Зеленский сделал почти фатальную, я подчеркиваю, ошибку, переключившись на пропорошенковскую идеологию под влиянием Андрея Богдана», — отметил политолог.

Как добавил Пальчевский, решить все внешнеполитические проблемы на Украине еще возможно. Единственным вариантом, который приведет к желаемому результату, является общенациональный «круглый стол».