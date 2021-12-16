Боевики из «Ас-Сумуд» оккупировали правительственные здания в Триполи

Вооруженные люди из группировки «Ас-Сумуд» во главе с Салахом Бади в ночь на 16 декабря захватили штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны. Об этом пишет «Аль-Джамахирия».

По данным Sky News Arabia, ранее лидер боевиков заявил, что выборы президента Ливии, которые должны были состояться 24 декабря, отменяются. Кроме того, Бади пообещал прекратить работу всех государственных учреждений страны. Местные СМИ сообщают, что на фоне антиправительственного мятежа в Триполи и еще в нескольких городах Ливии активизировались другие террористические группировки.

VIDEO | Footage of the movements of armed groups in different areas of #Tripoli earlier tonight. #Libya pic.twitter.com/6J5B6STwBc — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

Основная база бандформирования «Ас-Сумуд» располагается в городе Мисурата, однако некоторые члены организации действуют и в столице государства. Их лидер Салах Бади сражался против действующей власти в 2011 году и имеет авторитет в рядах боевиков. С 2018 года он находится в санкционном списке ООН.