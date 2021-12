Боевики из «Ас-Сумуд» оккупировали правительственные здания в Триполи

Вооруженные люди из группировки «Ас-Сумуд» во главе с Салахом Бади в ночь на 16 декабря захватили штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны. Об этом пишет «Аль-Джамахирия».

По данным Sky News Arabia, ранее лидер боевиков заявил, что выборы президента Ливии, которые должны были состояться 24 декабря, отменяются. Кроме того, Бади пообещал прекратить работу всех государственных учреждений страны. Местные СМИ сообщают, что на фоне антиправительственного мятежа в Триполи и еще в нескольких городах Ливии активизировались другие террористические группировки.

VIDEO | Footage of the movements of armed groups in different areas of #Tripoli earlier tonight. #Libya pic.twitter.com/6J5B6STwBc