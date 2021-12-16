Снегоуборщик забросал снегом с проезжей части припаркованные машины в Петербурге

Коммунальные службы Петербурга продолжают свою безуспешную борьбу с последствиями выпадения осадков. Однако иногда коммунальщики могут начать сбрасывать снег с крыши прямо на машины, либо счищать его с проезжей части на припаркованные автомобили.

Жители Северной столицы уже две недели страдают от огромного количества аварий и многокилометровых заторов на дорогах. Тем временем губернатор Петербурга Александр Беглов по-прежнему не реагирует на призывы горожан разобраться с проблемой заваленных сугробами улиц, передает iReactor.

Однако когда местные коммунальщики все же приступают к работе, их методы оказываются необдуманными и контрпродуктивными. Так, недавно очевидцы сообщили о малогабаритной снегоуборочной машине, которая расчищала проезжую часть, выпуская при этом убранный снег прямо на нерасчищенный тротуар и припаркованные автомобили.

«Уборка снега с тротуаров и закидывание его на припаркованные авто — высокие технологии, не иначе», — говорится в публикации.

При этом петербургские коммунальщики забрасывают снегом машины местных жителей не только при помощи снегоуборочной техники, но также и прямо с крыш зданий. Один из очевидцев сообщил, как горе-специалисты, не оградив территорию, счищали наледь на стоящие во дворе машины.