Российские автошколы могут ввести восемь новых упражнений для будущих водителей

Минпросвещения и руководство автошкол обсудят новый вариант программы для обучения на водителей категории «B». Автором документа стал экспертный центр «Движение без опасности».

Новый проект программы предполагает, что ученикам автошкол придется больше думать и анализировать. Для этого авторы предлагают сократить количество часов, отведенных на практические и теоретические занятия. Вместе с этим в документе представлены восемь новых упражнений, которые будут выполняться в условиях площадки, пишет Autonews.

Программу обучения в автошколах могут дополнить заданиями «Движение по габаритному коридору передним и задним ходом», «Движение по габаритному коридору со смещением в правую и левую стороны передним и задним ходом с поворотами направо и налево», «Движение по габаритному кругу задним и передним ходом со стороны правого и левого борта автомобиля». В документе уточняется, что будущие водители должны не заучивать определенные маневры, а уметь применять их в условиях реального дорожного движения.