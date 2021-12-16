Журавко обвинил власти Украины в планомерном уничтожении народа

Численность населения Херсонской области Украины за девять месяцев 2021 года естественным образом сократилась на 9567 человек, так как смертность в регионе в этот период оказалась более чем вдвое выше рождаемости.

Об этом в своем Telegram-канале с тревогой пишет украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, комментируя опубликованную в Херсонской области региональным управлением статистики официальные данные по рождаемости и смертности.

«Страшные новости из моей Херсонщины, опубликована статистика: смертность вдвое выше рождаемости. В нашей области количество умерших значительно больше, чем количество рожденных: на 100 умерших – 40 рожденных, приводит Журавко данные из отчета профильного ведомства. — На 1 января 2021 года в области проживали 1 016 617 человек, а в сентябре 2021 года — уже 1 007 050. То есть за год население сократилось на 9567 человек».

Если естественная убыль населения на Херсонщине будет держаться на этом уровне, по мнению Журавко, вскоре регион превратится в безлюдную пустыню.

Федеральное агентство новостей /

При этом бывший нардеп отмечает, что не верит в официальные цифры, и уверен, что Облуправление статистики подтасовывает факты, завышая данные по численности рожденных в Херсонской области детей и проживающих там детей, одновременно занижая количество умерших.

Но даже опубликованные в отчете официальные цифры выглядят страшно, подчеркивает политолог. Ведь получается, что меньше чем за год в области целиком вымерло население целого среднего городка.

«И я еще раз спрашиваю – разве это не Геноцид? Кто его допускает!? – возмущается Журавко. — И кто за это ответит?! А ведь это преступление перед человечеством! И определение этому должно быть».

По глубокому убеждению эксперта, украинская власть с 2014 года по настоящее время проводит политику геноцида собственного народа, и все причастные к деятельности властей являются военными преступниками.

Федеральное агентство новостей /

«Это планомерное убийство народа. Не только Херсонщины, но и всей Украины. А что же будет дальше? Я уже не говорю за войну на Донбассе, в которой погибло свыше 15 тысяч человек», — заключает Журавко.

Напомним, ранее Алексей Журавко рассказал о том, как численность украинского населения стремительно сокращается из-за массового выезда людей за границу в поисках работы и лучшей жизни.

В качестве примера экс-депутат опять привел данные по Херсонской области, сообщив, что уехать за рубеж уже стремятся даже дети. Так проведенный в Херсоне опрос показал, что лишь 37% местных школьников собираются остаться на родине, в то время как 60% опрошенных ребят мечтают перебраться жить и работать за пределы Украины.