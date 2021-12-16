Sohu: Россия отвечает на провокации США мощными психологическими атаками

Соединенные Штаты Америки, чьи военные корабли и самолеты все чаще устраивают провокации вблизи российских границ, мечтают о том, чтобы Москва отказалась продолжать развивать свои новейшие ракетные вооружения.

Об этом китайские аналитики рассуждают в материале для издания Sohu. Перевод статьи на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Как отмечают авторы статьи, зачастую провокации у границ Российской Федерации сопровождаются наглыми и высокомерными заявлениями Пентагона о законности действий американских военных.

Такое положение дел, по мнению китайских экспертов, России порядком надоели, и она наконец дала Вашингтону решительный ответ.

«Широкую огласку получил инцидент, когда эсминец ВМС США "Джон Маккейн" ворвался в российские воды в заливе Петра Великого и едва не спровоцировал серьезный военный конфликт. Американцы долгое время не реагировали на российские предупреждения и лишь угроза прямого столкновения с ВМФ РФ их остановила. После всех этих провокаций РФ пошла в контратаку», — говорится в статье.

wikipedia.org / US Department of Defense / Public Domain

При этом авторы напоминают, что в последнее время в мировой прессе все чаще рассказывается о том, как в России продвигаются работы по созданию новейшей межконтинентальной ракеты «Буревестник». В настоящему времени процесс создания перспективной боевой системы уже продвинулся настолько, что российские военные готовятся провести очередной этап испытаний.

По мнению китайских экспертов, Россия может намеренно распространять подобную информацию с целью оказать на Запад психологическое воздействие. Однако разработка новой очень необычной и крайне сложной боевой системы в России действительно ведется, отмечают авторы.

Новейшая российская ракета «Буревестник» на Западе известна под названием Skyfall и от других крылатых ракет ее отличает наличие миниатюрного ядерного реактора, который позволяет ей летать на очень высокой скорости, преодолевая практически неограниченные расстояния.

«Российские военные эксперты утверждают, что "Буревестник" невозможно перехватить и крайне сложно отследить. Она постоянно меняет траекторию своего полета и, как призрак, способна появляться буквально из ниоткуда. Ракета использует ядерную энергетическую установку и поэтому имеет фактически неограниченную дальность полета», — сообщают авторы материала.

После того, как «Буревестник» будет введен в строй, в мире произойдут глобальные изменения, уверены аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Помимо того, что производительность такого оружия очень высока, в мире пока просто нет эффективной защиты от этих ракет, а это значит, что «Буревестник» станет для России мощным козырем на мировых военных и политических площадках.

Соединенные Штаты Америки признают опасность нового российского оружия, боятся его, и мечтают о том, чтобы Россия остановила работы по созданию «Буревестника», уверены авторы Sohu. И в этой ситуации даже новости о том, на каком этапе находится разработка данной боевой системы, обладают сильнейшим эффектом и каждый раз представляют собой психологическую атаку на потенциальных противников России.