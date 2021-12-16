Французский депутат Европарламента заявил о законности воссоединения Крыма с Россией

Полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам открытого и демократичного волеизъявления местного населения, и сейчас жители этого региона не протестуют против воссоединения и не стремятся вновь стать гражданами Украины.

На эти очевидные вещи, выступая в Европарламенте, указал депутат от Франции Тьери Мариани, ранее неоднократно лично посещавший Крым.

Выступление Мариани, приводит издание «ПолитНавигатор».

«Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов, — напомнил французский депутат. — Кроме того, видели ли вы волну миграции из Крыма в Европу? Нет. И почему? Вы это прекрасно знаете, потому что этот референдум отражал волю большинства населения».

Федеральное агентство новостей / Сергей Захарченко

Также Мариани прямо заявил, что продолжающийся уже восьмой год вооруженный конфликт в Донбассе начали именно украинские власти, и они же отказываются выполнять Минские соглашения, призванные привести стороны конфликта к мирному урегулированию.

Мирное население востока Украины, восставшее против киевских властей, ждет от руководства страны выполнения пункта Минских соглашений, согласно которому Донбассу должен быть предоставлен особый статус внутри государства, напомнил евродепутат.

«Да, все мы знаем, что это было решением для разрядки этого украинского конфликта… Всем известно, что правительство Украины и Рада не собирались их реализовывать, — подчеркнул Мариани. — Например, украинское правительство до сих пор не предприняло ни малейшего шага, чтобы сдержать свои обещания в Донбассе, а именно установление статуса, гарантирующего больше автономии».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

При этом депутат подчеркнул, что у украинских властей «руки в крови» жителей Одессы, которые погибли в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. И массовое сожжение этих людей на Украине не расследовано до сих пор, напомнил Мариани.

«Вы должны помнить, что у некоторых сторонников правительства Украины руки в крови. Кровь десятков жертв. Пожар в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года остался без внимания. Кровь людей, ополченцев, забитых до смерти ностальгирующими по господину Бандере, печально известному стороннику нацистов», — заявил депутат.

В заключение французский политик добавил, что нет смысла напоминать о причине начала кризиса в Донбассе, который был вызван решением постмайданных властей в Киеве отменить закон о государственном статусе русского языка. И в результате в к настоящему времени в конфликте погибли более 13 тысяч украинцев, подчеркнул Тьери Мариани.