Мирзаян указал на бессмысленность формата G7 и других «саммитов для селфи»

Ни Совет Безопасности ООН, ни БРИКС, ни G7 больше не способны взять на себя глобальную ответственность, а значит либо в разных регионах мира будут создаваться отдельные «советы директоров», либо мир увязнет в местных кризисах и конфликтах.

Такое мнение в материале для газеты «Взгляд» высказал доцент Финансового университета при российском правительстве, политолог Геворг Мирзаян, комментируя очередную встречу глав МИД «Большой Семерки», которая прошла в Ливерпуле 11-12 декабря и стала так называемым «саммитом для селфи».

«Казалось-бы, они должны обсуждать борьбу с коронавирусом, сотрудничество в деле глобальной вакцинации, восстановление экономик после пандемии, энергетический кризис в Европе, преодоление идеологических разногласий между великими державами, — рассуждает политолог. — Однако вместо этого саммит «Большой Семерки» решал, как сдерживать Китай и, самое главное, Россию».

То, какие темы обсуждали на встрече в Ливерпуле министры иностранных дел стран G7 и как они это делали указывает на неспособность «Большой Семерки» не только выполнять функции «совета директоров», но даже номинально носить этот статус.

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И в мире, к сожалению, пока не предвидится никакого международного переговорного формата, который мог бы стать таким «советом директоров», считает Мирзаян.

«Ни Совбез ООН, ни БРИКС, ни мифическая «Большая двойка» (когда решения принимают коллегиально Китай и США – была такая концепция) по разным причинам не способны брать на себя глобальную ответственность», — объяснил политолог.

А это значит, что в лучшем случае в разных регионах мира местные державы будут создавать собственные «советы директоров», а в худшем случае мир сорвется в неуправляемое пике региональных конфликтов и кризисов. И тогда миру останется лишь с ностальгией вспоминать о том, как лидеры разных стран съезжались на «саммиты для селфи».

Напомним, формат G7 представляет собой неформальный международный клуб, в рамках которого переговоры проводят Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция и Италия.