Помощник президента России Ушаков провел переговоры с советником Байдена Салливаном

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Ситуация на украинской границе стала центром диалога.

В офисе Салливана заявили, что до сих пор обеспокоены "сосредоточением российских войск" недалеко от границ Украины. При этом Москва ни раз подчеркивала, что маневры вооруженных сил РФ внутри границ государства не несут ни для кого угрозу. Эту же позицию озвучил и Ушаков.

«США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

Аналогичная тема будет обсуждаться 16 декабря в Брюсселе. В переговорах примут участие помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и американские союзники по НАТО.