Успеть за 90 дней. В Петербурге состоялась закрытая вечеринка по случаю выхода фильма «16-й»

Вечером 15 декабря на площадке «Гигант Холл» в Петербурге состоялась вечеринка IRA Party, посвященная выходу фильма-исповеди известного предпринимателя Евгения Пригожина «16-й».

Комедия повествует о шестнадцати ребятах, устроившихся в ныне нашумевшее «Агентство интернет-исследований». По сценарию именно им удалось изучить методы влияния на общественное мнение через всемирную сеть и заставить мир содрогнуться от словосочетания «русские тролли».

Рассказывая о киноленте со сцены, продюсер проекта Сергей Щеглов подчеркнул, что на создание полнометражного фильма ушло всего 90 дней.

Увидеть фильм впервые пришли немало отечественных селебрити. В их числе актер Александр Половцев, телеведущая Дана Борисова, военный корреспондент Александр Сладков, обозреватель RT Константин Придыбайло и многие другие.

Стоит сказать, что приглашения на вечеринку IRA Party были разосланы не только патриотически настроенным репортерам, но и представителям СМИ-иноагентов, а также деятелям так называемой бессистемной оппозиции.

«Будем рады видеть Виктора Шендеровича, Лилию Яппарову, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева, Романа Доброхотова, Илью Косыгина, Юрия Нерсесова, Максима Шевченко, а также издания "Эхо Москвы", "Новая газета", "Медуза"*, "Довод", The Insider* и The Moscow Post ("Медуза" и The Insider — СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента)», — сообщала в своем заявлении пресс-служба компании «Конкорд».