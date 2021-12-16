Успеть за 90 дней. В Петербурге состоялась закрытая вечеринка по случаю выхода фильма «16-й»

Вечером 15 декабря на площадке «Гигант Холл» в Петербурге состоялась вечеринка IRA Party, посвященная выходу фильма-исповеди известного предпринимателя Евгения Пригожина «16-й».

Комедия повествует о шестнадцати ребятах, устроившихся в ныне нашумевшее «Агентство интернет-исследований». По сценарию именно им удалось изучить методы влияния на общественное мнение через всемирную сеть и заставить мир содрогнуться от словосочетания «русские тролли».

Рассказывая о киноленте со сцены, продюсер проекта Сергей Щеглов подчеркнул, что на создание полнометражного фильма ушло всего 90 дней.

«Для такого кино команда продакшна сделала практически нереальное — сама идея была придумана за 15 минут летним тихим вечером, а по реализации мы сумели уложиться всего лишь в 90 дней, за что нужно каждому из собравшихся сегодня здесь сказать огромное спасибо», — раскрыл детали Щеглов.

Увидеть фильм впервые пришли немало отечественных селебрити. В их числе актер Александр Половцев, телеведущая Дана Борисова, военный корреспондент Александр Сладков, обозреватель RT Константин Придыбайло и многие другие.

«Я еще не смотрел, но уверен, что такое кино нашей стране просто необходимо», — поделился мнением с корреспондентом «ПС» во время фуршета Половцев, дожевывая аппетитную ватрушку.

/ Владимир Ягудаев

Стоит сказать, что приглашения на вечеринку IRA Party были разосланы не только патриотически настроенным репортерам, но и представителям СМИ-иноагентов, а также деятелям так называемой бессистемной оппозиции.

«Будем рады видеть Виктора Шендеровича, Лилию Яппарову, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева, Романа Доброхотова, Илью Косыгина, Юрия Нерсесова, Максима Шевченко, а также издания "Эхо Москвы", "Новая газета", "Медуза"*, "Довод", The Insider* и The Moscow Post ("Медуза" и The Insider — СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента)», — сообщала в своем заявлении пресс-служба компании «Конкорд».

/ Владимир Ягудаев

Однако, по правде говоря, никто из либеральной тусовки на празднике черной комедии так и замечен не был, но и без этого было на что посмотреть. Чего только стоит богемный эскорт той же Борисовой — теледива появилась на вечеринке в компании немецкого шпица Мишель.

«Не расстаюсь с ним», — с улыбкой констатировала она.

Праздник удался. Эксперты остались довольны увиденным, создатели фильма получили заслуженные овации, а гости еще несколько минут оживленно общались в холле. Кто знает, может, и о тонких материях вмешательства в выборы. К слову, следующих выборов президента США осталось ждать не так уж и много — до ноября 2024 года.

/ Владимир Ягудаев

Премьера фильма «16-й» была намечена на 3 ноября, однако в Нью-Йорке дебютный показ картины так и не состоялся м его отменили без объяснения причин. Но продюсерам и создателям черной комедии ничего не помешало представить кино уже на родине.

Широкой общественности ознакомиться с «16-м» можно на площадках онлайн-кинотеатров Movix, «Мегафон», ОККО, IVI, в Google Play и iTunes.