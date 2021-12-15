Свисающие с крыш ледяные глыбы вынудили петербуржцев придумывать способы выживания

Северная столица с начала зимы подверглась снегопадам. Следом наступила оттепель, в результате чего в городе образовался настоящий коллапс. Горожане составили ироничную «инструкцию по выживанию» в Петербурге при губернаторе Александре Беглове зимой.

На составление такого шуточного «пособия» горожан подтолкнула неспособность Смольного обеспечить коммунальную инфраструктуру и должную уборку улиц. С началом снегопадов город заполонили непроходимые сугробы. Теперь наступила оттепель, из-за чего жизни и здоровье петербуржцев находятся в опасности — с крыш свисают огромные «сосульки-убийцы» и пласты снега.

Из-за травмоопасной обстановки в городе на Неве сотрудники МЧС и общественные активисты дали советы. Однако сами горожане не остались в стороне и присоединились к составлению пособия. Так, автомобилистам рекомендовали запастись термосом, бутербродами и пледом, чтобы пребывание в десятибалльных пробках, как это было недавно на Московском шоссе, было более комфортным.

Пешеходам же советуют всегда иметь при себе складные стулья, так как из-за халатности Смольного в уборке улиц, горожане могут ждать автобус, троллейбус или трамвай несколько часов. И всем без исключения петербуржцам рекомендуют носить «каски Беглова», чтобы иметь хотя бы минимальную защиту от падающих с крыш глыб льда.