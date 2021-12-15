Петербуржцы продолжают страдать от «ледовых бомбардировок» из-за халатности коммунальщиков

Пришедшая в Санкт-Петербург оттепель привела к образованию на крышах домов огромных сосулек, которые угрожают здоровью людей. Власти города и коммунальные службы не справляются с обслуживанием зданий.

Снежные осадки и перепады температуры воздуха в Северной столице привели к настоящему коллапсу. Снегоуборочные машины не справляются с объемом работы, а петербуржцы в это время стоят в пробках и буксуют на дорогах. Сосульки стали еще одной серьезной угрозой.

Вес ледяных глыб, свисающих с крыш, порой достигает 50-70 килограммов. Это связано и с особенностями теплоизоляции крыш зданий. Из-за теплых чердаков на карнизах быстро образуется наледь.

Губернатор Александр Беглов еще в 2019 году объявил, что будет бороться с этой проблемой. В городе был запущен эксперимент по оборудованию домов системой электрообогрева для предотвращения образования сосулек. Смольный отчитался о проделанной работе, однако никаких существенных изменений не произошло.

Люди продолжают становиться жертвами падения ледяных глыб. Только за 13 и 14 декабря пострадали пять человек, среди них десятилетний мальчик. На его плечо упала сосулька, что привело к отрыву фрагмента кости. Другие жертвы получили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, компрессионный перелом позвоночника.