Колташов рассказал, какими проблемами обернется для России вступление Украины в НАТО

Если Украина станет членом НАТО, России придется увеличить военные расходы за счет социальных статей бюджета, возложив это бремя на плечи налогоплательщиков.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, рассуждая о том, почему Москва так активно выступает против членства Украины в Североатлантическом военном блоке.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его удивляют требования Москвы, чтобы Запад предоставил ей гарантии нераспространения НАТО на восток. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что внеблоковый статус Украины скоро останется в прошлом, так как недавно утвержденная внешнеполитическая стратегия Альянса подразумевает для нее полноценное членство в НАТО.

Комментируя эти заявления, Василий Колташов отметил, что Североатлантический альянс может превратить Украину в «рвущегося в драку соседа, прикрытого ядерным зонтиком США».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Это, по мнению эксперта, произойдет, если НАТО сделает на Украину ставку не как на один из объектов под внешним управлением, а как на свою основную ударную силу в Европа. В этом случае украинские власти увеличат контрактную часть армии до полумиллиона военнослужащих, при том, что сейчас численность ВСУ составляет 260 тысяч человек.

В этом случае России придется повышать военные расходы, предупреждает Колташов.

«А они всегда повышаются за счет социальных статей бюджета. Эти деньги могли бы пойти на социальные нужды, на развитие национальной экономики, на инфраструктурные проекты, но уйдут на военную сферу», — объяснил эксперт.

Эта переориентация денег из социальной сферы в военную ляжет на плечи налогоплательщиков, и такой шаг будет оправданным, так как ситуация очень серьезная – «здесь далеко не игра в солдатики».

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, отметил Василий Колташов, членство Украины в НАТО причинит прямой ущерб российским южным и центрально-черноземным регионам, расположенным рядом с украинской границей. Военная угроза регионам, являющимся зерновой житницей России, осложнят получением ими инвестиций.

«Кроме того, на юге России Украина может запустить пропаганду идеи, которую уже сейчас высказывают киевские политики – «москали захватили эту землю», что может спровоцировать межнациональную напряженность», — добавил эксперт.

И наконец Крыму придется жить под постоянной угрозой уже не только организации экономической блокады, но и военной агрессии. Потому что Украине, если она станет членом НАТО, даже наличие у РФ ядерного оружия, не помешает устраивать провокации и конфликты на границе, уверен Колташов.