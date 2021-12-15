Низкие темпы строительства тормозят расселение петербургских очередников

Жилищная проблема в Петербурге решается крайне неэффективно. Губернатор Александр Беглов обещает до 2024 года расселить 15 409 семей очередников, однако верить такому прогнозу довольно трудно, пишет ФАН.

Финансирование программы по улучшению жилищных условий в 2022-2024 годах должно составить 57 млрд рублей. На данный момент расселения ждут 42 тысячи семей.

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода сомневается, что власти Петербурга смогут выполнить взятые на себя обязательства. С 2007 года население города увеличилось на 800 тысяч человек. Несмотря на стремительный рост количества новостроек, власти так и не смогли наладить эффективный диалог с девелоперами о предоставлении городу 2–3% жилья.

«Аналитики и СМИ отмечают не первый год, что темпы строительства жилья в Санкт-Петербурге остаются на низком уровне. Северная столица в несколько раз отстает от Москвы, Московской области и ряда других регионов, обладающих меньшими финансовыми ресурсами. Проблема возникла в результате действий городской администрации. Так, руководство строило жилые комплексы без социальных объектов и дорог, а команду губернатора Александра Беглова уже упрекают в искусственном снижении темпов строительства», — отметил Андрей Лобода.

Льготное кредитование вряд ли способно решить вопрос жилья для многодетных семей. Ссуды и льготные ставки по кредитам получить сложно — для большинства нуждающихся они так и остаются на бумаге. Молодые семьи, выплачивающие ипотеку, не хотят заводить более 2 детей.

Лобода не уверен, что Петербург сможет построить муниципальное жилье для более чем 15 тысяч семей за 3 года.

«Будущее — за индивидуальным частным строительством. Именно на земле, а не в дорогих новостройках рождаются дети и растут семьи. Такая программа в Петербурге имела бы большой успех и внесла бы свой эффективный вклад в нивелирование демографической угрозы. Город на Неве мог бы получить господдержку в размере порядка 1 трлн рублей для успешной реализации задачи на первом этапе. Но для этого нужно реально работать и думать о людях, семьях, поддержке населения», — заключил Андрей Лобода.

Городская политика Александра Беглова не первый год вызывает вопросы. В Петербурге не хватает жилья для очередников, годами ждущих расселения. Также недостаточно поликлиник, школ, детсадов, дорог, практически не открываются новые станции метро. В центре разрушаются исторические здания. Губернатор Петербурга несколько лет подряд обещает решить все проблемы, но «воз и ныне там». Нет никаких перемен в лучшую сторону, а вот в худшую — сколько угодно. Зимой многие проблемы, до того замалчиваемые администрацией, обострились — из-за холодов в городе начало прорывать трубы, еще раз показав неудовлетворительное состояние городских коммуникаций.