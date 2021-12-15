Накануне открытия предновогодней ярмарки Малая Садовая в Петербурге утопает в снегу

Сотрудники коммунальных служб Петербурга пытаются отчистить центр города от снега накануне открытия предновогодней ярмарки.

Малая Садовая считается одной из главных пешеходных улиц Петербурга. В данный момент она утопает в снегу и наледи. При этом 16 декабря здесь должна открыться предновогодняя ярмарка. В связи с чем сотрудники коммунальных служб в экстренном порядке приступили к уборке улицы. Дворники пытаются очистить тротуар от образовавшейся из-за плохой уборки города ледяной корки, а также вывезти гигантские сугробы снега.

С наступлением календарной зимы на Петербург обрушились сильные снегопады. Всего за несколько дней в городе выпала треть месячной нормы осадков. Из-за того, что Смольный в лице губернатора Александра Беглова вовремя не направил технику для ликвидации последствий непогоды, в Петербурге образовались метровые сугробы и наледь. За последние две недели они спровоцировали не одно ДТП. При этом власти города предложили горожанам временно отложить поездки на машинах. Таким образом, по мнению чиновников, можно будет избежать коллапса на дорогах.