Российское посольство выразило протест в связи с высылкой двух сотрудников из Германии

Посольство РФ в Берлине подтвердило информацию о высылке двух сотрудников из Германии. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

Глава МИД европейской республики Анналена Бербок сообщала, что решение немецких властей связано с делом о гибели гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Со своей стороны, заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время», — отметили в российском представительстве.

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев ранее назвал шаг Берлина, связанный с делом Хангошвили, недружественным актом. По его мнению, кто-то заинтересован в ухудшении диалога между Москвой и новым германским правительством.