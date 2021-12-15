Госдума России приняла закон об упрощенной идентификации по водительским правам

Закон об упрощенном порядке идентификации приняли в Госдуме. Для удостоверения личности граждане России смогут использовать водительские права.

После вступления закона в силу правом на упрощенную идентификацию смогут воспользоваться операторы мобильной связи, почта, страховые брокеры и ломбарды. Номер водительского удостоверения будет указываться в дополнение к паспортным данным, которые по-прежнему являются основным способом идентификации. Сейчас в качестве вспомогательного документа вступают номера СНИЛС или ИНН.

В новом законе также прописано, что с согласия клиента организации могут использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая применяется на портале госуслуг, для подтверждения достоверности сведений и их обновления. Закон вступает в силу через 180 дней после публикации.

Принятый закон также предусматривает увеличение размера страховых премий с 15 до 40 тысяч рублей, уплачиваемых физическим лицами страховщикам по договорам ОСАГО и КАСКО. При этом обязательная идентификация не требуется, сообщает телеканал «360».