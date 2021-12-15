Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Госдума России приняла закон об упрощенной идентификации по водительским правам

Общество
Госдума России приняла закон об упрощенной идентификации по водительским правам

Закон об упрощенном порядке идентификации приняли в Госдуме. Для удостоверения личности граждане России смогут использовать водительские права.

После вступления закона в силу правом на упрощенную идентификацию смогут воспользоваться операторы мобильной связи, почта, страховые брокеры и ломбарды. Номер водительского удостоверения будет указываться в дополнение к паспортным данным, которые по-прежнему являются основным способом идентификации. Сейчас в качестве вспомогательного документа вступают номера СНИЛС или ИНН.

В новом законе также прописано, что с согласия клиента организации могут использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая применяется на портале госуслуг, для подтверждения достоверности сведений и их обновления. Закон вступает в силу через 180 дней после публикации.

Принятый закон также предусматривает увеличение размера страховых премий с 15 до 40 тысяч рублей, уплачиваемых физическим лицами страховщикам по договорам ОСАГО и КАСКО. При этом обязательная идентификация не требуется, сообщает телеканал «360».

#госдума #водительские права #удостоверение личности