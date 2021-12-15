В Смольном на камеру отчитали коммунальщиков за плохую уборку снега, но горожане не поверили

Петербуржцы не поверили в искренность губернатора города Александра Беглова, который на камеру отчитал коммунальные службы за плохую уборку снега. Новостной сюжет с его участием выпустил телеканал «Россия-1» в рамках программы «Вести».

В начале ролика показаны кадры, на которых спецтехника активно борется с последствиями снежного коллапса в Северной столице. Корреспондент за кадром рассказывает, что в общей сложности к середине декабря с улиц города было вывезено 693 тысячи кубометров снега.

Затем звучит фраза: «Региональные власти держат ситуацию под контролем», и в кадре появляется Беглов. На видео губернатор разговаривает по телефону, правда, с кем конкретно — неизвестно.

gov.spb.ru / Администрация Санкт‑Петербурга

«Я понимаю, что ситуация трудная, много снега, но мы столкнулись с обыкновенной расхлябленностью управляющих компаний и ЖКС. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам. Каждый случай должен быть у вас на личном контроле», — указал губернатор Петербурга.

В комментариях под публикацией Telegram-канала «Привет! Как дела?» пользователи не оценили актерских способностей Беглова. И это не удивительно, ведь, несмотря на заверения местных властей, ситуация с уборкой улиц от снега и крыш от наледи и огромных сосулек продвигается крайне медленными темпами. В происходящем Смольный предпочитает винить самих же горожан.

«Оскара Беглову», — потребовал комментатор Evgeny Uchaev.

«Теперь точно не отвертятся!» — согласился с ним Артем.

Невские Новости /

«Плохо сыграл», — вынес неутешительный вердикт Eugene.

«Он должен звонить по вертушке, а в следующем кадре [режиссер Никита] Михалков должен брать трубку», — пошутил пользователь Ivan B.

Ранее политолог Сергей Маркелов выразил мнение, что снежная зима в Петербурге не сулит Беглову ничего хорошего. По его мнению, стремительно падающий рейтинг петербургского управленца уже ничего не спасет.