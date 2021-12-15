Политолог Рар исключил возможность остановки «СП-2» из-за заявлений МИД Германии

Заявления главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о газопроводе «Северный поток — 2» никак не повлияют на процесс его запуска, уверен немецкий политолог Александр Рар.

Берлин традиционно выражает солидарность с Евросоюзом по многим важнейшим вопросам. В том числе это касается ситуации на Украине, отметил эксперт.

Однако тема «СП-2» является исключением — новый кабмин ФРГ выступает исключительно за национальные интересы, пояснил он. Рар послал в адрес немецкого МИДа четкий сигнал касательно завершения проекта.

«Новое Правительство Германии будет обращать внимание на интересы Украины, но «Северный поток — 2» все равно не остановить», — сказал Рар.

Бербок озвучивает позицию партии «Зеленых», которые высказываются против реализации трубопровода. Вместе с тем в Германии доминируют те силы, которые поддерживают необходимый для страны проект, подчеркнул политолог.

«Не вижу никаких серьезных преград для этого. Само правительство в целом не выступает против», — добавил он.

Как стало известно ранее, Бербок выступила с заявлением против «Северного потока — 2». Дипломат назвала газовую магистраль не соответствующей требованиям законодательства ЕС, передает телеканал «360».