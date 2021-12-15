Массачусетский технологический институт объяснил яркую синюю вспышку в космосе в 2018 году

Яркая синяя вспышка, зарегистрированная в космосе в 2018 году, все-таки вызвана излучением умирающей звезды, сообщают ученые из Массачусетского технологического института в работе, опубликованной Nature Astronomy.

Световой сигнал под названием AT2018cow, который зафиксировали ученые в 2018 году, обладал нехарактерными для сверхновой свойствами. Так, вспышка оказалась ярче и быстрее, чем те, которые обнаруживали раньше.

AT2018cow испускает импульсы высокоэнергетического энергетического излучения, которое имеет частоту 225 ГЦ и возникают в течение 60 дней каждые 4,4 миллисекунды. По оценке ученых, подобный след мог оставить объект радиусом не больше 1000 км и массой не более 800 масс Солнца. Такие объемы и вес соответствует нейтронной звезде или черный дыре, отмечают специалисты.

Излучение из далекого космоса практически не влияет на человека, а вот вспышки на Солнце могут оказывать заметное воздействие как на здоровье людей, так и на работу спутников связи. Всплески солнечной активности вызывают магнитные бури, напомнил астрофизик Богачев в интервью телеканалу «360».