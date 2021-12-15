Помощник госсекретаря Донфрид намерена передать США и ЕС предложения России о безопасности

Предложения России о гарантиях безопасности будут переданы в Вашингтон и его союзникам в Европе. Об этом заявила помощник госсекретаря США Карен Донфрид.

Политик 15 декабря встретилась с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаковым. Донфрид заявила, что заместитель руководителя ведомства попросил о встрече, чтобы передать предложения о безопасности в Европе.

«Я передам эти идеи в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Донфрид прибыла в Москву из Киева. Там она провела встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем администрации президента Андреем Ермаком.