Эксперт Пикин: Украина будет вынуждена заключить контракт с «Газпромом» до февраля

Украина будет вынуждена заключить новый контракт с российской компанией «Газпром» на фоне опустевших газовых хранилищ. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее стало известно о том, что из украинских подземных хранилищ (ПХГ) поднят уже почти весь газ, закачанный в этом году при подготовке к зиме. В отчете «Газпрома» сообщается, что объем запасов в ПХГ Украины опустился до 15,34 млрд кубометров — это почти соответствует уровню на начало закачки (15,29 млрд кубометров).

По словам Пикина, сегодня у Киева есть лишь два источника топлива — собственная добыча и реверсный газ. Если уже к середине декабря страна пришла к минимальным показателям в хранилищах, то этого объема сырья едва ли хватит на отопление страны.

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«Вскоре они придут к таким значениям, которых никогда не было. Украина с большой вероятностью будет вынуждена заключить новый контракт с "Газпромом"», — убежден эксперт.

Пикин допустил, что теоретически Украина могла бы организовать поставки сжиженного газа из Европы через газовую систему Евросоюза. Однако западные партнеры сейчас также испытывают трудности на фоне энергетического кризиса и высоких цен на топливо, а потому этот вариант маловероятен, констатировал директор Фонда энергетического развития.

«У них и так сейчас максимальные цены на газ за всю историю, и лучше уже не будет. Поэтому самое очевидное решение — это заключение контракта с "Газпромом". Но из-за политической ситуации они сейчас всячески будут стараться этого избежать. Это очень дорого им обойдется. Контракт с "Газпромом" сам напрашивается, и не позднее февраля месяца», — резюмировал Пикин.

В общей сложности из европейских подземных хранилищ отобрано 32,6% от объема топлива, закачанного летом, передает «Газпром». Сейчас компания продолжает закачку собственного газа в пять ПХГ в Европе. Больше всего экспорт сырья за январь-ноябрь этого года увечился в Румынию (на 221,8%), Сербию (на 85,8%), Турцию (83,7%), Словению (на 53,9%) и Болгарию (на 43,8%).