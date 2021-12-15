Денисов рассказал, в чем ошиблась Россия в 2014 году

Москва совершила роковую ошибку весной 2014 года, признав легитимность режима, пришедшего к власти в результате госпереворота в Киеве, так как именно этого и добивались Соединенные Штаты Америки.

Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал директор Института миротворческих инициатив, политолог Денис Денисов, по словам которого, главное, к чему Госдепартамент США стремился на украинском направлении весной 2014 года, легитимизировать политиков, пришедших к власти на волне Майдана.

«И надо честно сказать, что это им удалось, — подчеркнул Денисов. — На встрече в Швейцарии в апреле 2014 года Россией, США, ЕС и Украиной было подписано «Женевское заявление», хотя Россия на тот момент и не признавала новую украинскую власть».

И при этом, напомнил политолог на саммит в Швейцарии не были допущены представители республик Донбасса, и в результате в мире оказалась легитимизирована лишь одна сторона внутриукраинского конфликта – киевский режим.

А спустя месяц на Украине прошли досрочные президентские выборы, и Москва признала победившего на них Петра Порошенко законным главой государства.

«Проблема легитимности киевского режима, по сути, была снята. В то же время ничего подобного не происходило с образованными донбасскими республиками», — отметил Денисов.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Таким образом, по его словам, приходится признать, что американская дипломатия в 2014 году сработала очень эффективно.

Но теперь России необходимо учитывать совершенные ранее ошибки и не допускать их повторения. И Москва, похоже, отлично с этим справляется, заняв последовательную и жесткую позицию по поводу выполнения Киевом Минских соглашений, ведь только так можно будет добиться устойчивого и долгосрочного мира в Донбассе, заключил политолог.