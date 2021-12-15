Генпрокуратура Украины сообщила об отказе бюро Интерпола объявлять Поклонскую в розыск

Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в розыск посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.

Киев пытался объявить Поклонскую в международный розыск. Однако украинская сторона получила на это отрицательный ответ.

«Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Киев неоднократно высказывался о возможной экстрадиции Натальи Поклонской. Ранее украинский суд одобрил задержание посла РФ. Киев намерен избрать ей меру пресечения по делу о госизмене.