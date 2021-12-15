Дмитрий Песков: Путин и Байден могут провести еще один разговор

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о следующем саммите президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. По его словам, стороны могут провести еще один разговор.

Байден сообщил прессе, что снова готов провести беседу с российским коллегой. Песков не исключил такой возможности. Однако в настоящий момент нет конкретных договоренностей по срокам, уточнил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами РИА Новости.

«Возможность такая существует. Действительно может состояться еще один разговор, но пока конкретных договоренностей по срокам нет», — говорится в его сообщении.

Онлайн-саммит Путина и Байдена состоялся 7 декабря. После переговоров американский лидер связался с европейскими партнерами.