Глава МИД ФРГ Бербок: два сотрудника российского дипведомства объявлены персонами нон грата

Берлин объявил двух сотрудников российского дипведомства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, соответствующий инцидент является нарушением немецкого права и суверенитета страны.

«Мы поэтому вызвали на беседу посла России. Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — сказала Бербок.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с Анналеной Бербок. Стороны обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ.