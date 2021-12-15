Москвичи гуляют по чистым улицам, пока Петербург утопает в «снежной каше»

Санкт-Петербург снова проигрывает Москве по качеству уборки снега. На улицы столицы выводят в 60 раз больше дворников и в 10 раз больше снегоуборочной техники.

Зима в Северную столицу пришла еще в конце ноября. С тех пор коммунальные службы не могут справиться с последствиями непогоды. По данным Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, нарушения правил зимней уборки обнаружены в каждом третьем дворе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тем временем в Москве снова выпал снег, но жители столицы не почувствовали неудобств в связи с непогодой. Власти города в первые часы вывели на улицу более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц снегоуборочной техники. Таким образом Москва снова показала пример Смольному, как нужно бороться с последствиями снегопада.

Тем временем губернатор Александр Беглов никак не реагирует на ситуацию, пока в городе работает в 60 раз меньше дворников и в 10 раз меньше техники, чем в Москве. Коммунальные службы Петербурга явно не справляются с последствиями снегопада.