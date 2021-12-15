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Народный хит. На Украине премьеру нового сезона «Сватов» покажут на русском языке

Россия
Народный хит. На Украине премьеру нового сезона «Сватов» покажут на русском языке

Популярный сериал «Сваты» возвращается на большие экраны после семилетнего перерыва. В среду, 15 декабря, на YouTube-канале «Россия-1» был опубликован долгожданный трейлер нового, седьмого сезона многосерийной кинокомедии.

В коротком видеоролике появляются все полюбившиеся зрителям персонажи: Иван и Валентина Будько, роли которых исполнили актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, Ольга и Александр Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов), а также повзрослевшая Женя Ковалева (Анна Кошмал) и другие.

Основное действие заключительного сезона будет проходить в Грузии, куда главные герои отправятся на отдых. В одной из серии сваты перенесутся почти на два века назад и будут жить, как настоящие помещики. Кроме того, зрителям покажут то, как Иван Будько познакомился со своей женой Валентиной. Юного Ивана сыграет сын Федора Добронравова, актер театра и кино Виктор Добронравов.

Народный хит. На Украине премьеру нового сезона «Сватов» покажут на русском языке
Кадр из сериала «Сваты 7»  / 

«Их большую семью снова ждут крутые перемены, невероятные приключения, уморительные недоразумения и даже своеобразное путешествие в прошлое — в молодые годы героев и в XIX век», — говорится в описании к видео.

Ранее актриса Татьяна Кравченко назвала в Instagram точную дату премьеры седьмого сезона «Сваты возвращаются» — 27 декабря. Эту информацию подтвердил и режиссер фильма Андрей Яковлев.

Сообщается, что на Украине сериал будет доступен зрителям уже с 20 декабря. Он будет транслироваться на русском языке, несмотря на закон о государственном языке, обязывающим дублировать кинопродукцию на украинский.

Народный хит. На Украине премьеру нового сезона «Сватов» покажут на русском языке
Кадр из сериала «Сваты 7»  / 

Примечательно, что в одном из эпизодов, снятом по мотивам «Кавказской пленницы», появится и звезда советского кино Вахтанг Кикабидзе, который в ноябре этого года призывал всех украинских артистов воздержаться от выступлений в России. Тем не менее, грузинского актера можно увидеть на кадрах трейлера, чокающимся рюмкой водки с Иваном Будько.

Предыдущий сезон «Сватов» завершился в 2013 году, однако только в конце января прошлого года стало известно о старте съемок многосерийной кинокомедии в Белоруссии. Из-за пандемии коронавируса они были приостановлены, окончательно заверить работу над новыми сериями удалось завершить только в июле 2021 года.

#россия #украина #сериал #сваты