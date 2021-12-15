Народный хит. На Украине премьеру нового сезона «Сватов» покажут на русском языке

Популярный сериал «Сваты» возвращается на большие экраны после семилетнего перерыва. В среду, 15 декабря, на YouTube-канале «Россия-1» был опубликован долгожданный трейлер нового, седьмого сезона многосерийной кинокомедии.

В коротком видеоролике появляются все полюбившиеся зрителям персонажи: Иван и Валентина Будько, роли которых исполнили актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, Ольга и Александр Беркович (Людмила Артемьева и Александр Феклистов), а также повзрослевшая Женя Ковалева (Анна Кошмал) и другие.

Основное действие заключительного сезона будет проходить в Грузии, куда главные герои отправятся на отдых. В одной из серии сваты перенесутся почти на два века назад и будут жить, как настоящие помещики. Кроме того, зрителям покажут то, как Иван Будько познакомился со своей женой Валентиной. Юного Ивана сыграет сын Федора Добронравова, актер театра и кино Виктор Добронравов.

Кадр из сериала «Сваты 7» /

«Их большую семью снова ждут крутые перемены, невероятные приключения, уморительные недоразумения и даже своеобразное путешествие в прошлое — в молодые годы героев и в XIX век», — говорится в описании к видео.

Ранее актриса Татьяна Кравченко назвала в Instagram точную дату премьеры седьмого сезона «Сваты возвращаются» — 27 декабря. Эту информацию подтвердил и режиссер фильма Андрей Яковлев.

Сообщается, что на Украине сериал будет доступен зрителям уже с 20 декабря. Он будет транслироваться на русском языке, несмотря на закон о государственном языке, обязывающим дублировать кинопродукцию на украинский.

Кадр из сериала «Сваты 7» /

Примечательно, что в одном из эпизодов, снятом по мотивам «Кавказской пленницы», появится и звезда советского кино Вахтанг Кикабидзе, который в ноябре этого года призывал всех украинских артистов воздержаться от выступлений в России. Тем не менее, грузинского актера можно увидеть на кадрах трейлера, чокающимся рюмкой водки с Иваном Будько.

Предыдущий сезон «Сватов» завершился в 2013 году, однако только в конце января прошлого года стало известно о старте съемок многосерийной кинокомедии в Белоруссии. Из-за пандемии коронавируса они были приостановлены, окончательно заверить работу над новыми сериями удалось завершить только в июле 2021 года.