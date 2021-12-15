Оплата парковок с помощью СМС 15 декабря в Петербурге работала с перебоями

Система оплаты парковок в Санкт-Петербурге перестала корректно работать днем 15 декабря. Оператор электронной системы утверждает, что это связано с «техническими работами».

Автолюбители не могли оплачивать стоянку автомобиля посредством СМС-сообщений. Оператор «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» призвал использовать альтернативные способы оплаты. Таковыми являются мобильное приложение, сервисы Сбербанка, специализированный сайт и паркоматы, обычно находящиеся недалеко от парковочных мест. При внесении средств данными способами с автолюбителя взимается комиссия банка.

Проблемы оплаты парковки связаны не только с некорректной работой сервиса. В декабре водители неоднократно жаловались на дорожную ситуацию, спровоцированную неудовлетворительной работой коммунальных служб во время уборки снега. Тротуары и выделенные стоянки превратились в полосу препятствий, из-за которой добраться до паркомата становилось особенно трудно.

Несмотря на все призывы горожан, администрация Санкт-Петербурга и губернатор Александр Беглов не стремились решать накопившиеся проблемы. Только 14 декабря профильные комитеты получили задание усилить контроль за уборкой города. Этому предшествовала волна критики со стороны СМИ — с начала зимы в Северной столице пятеро человек пострадали от падения снежных глыб с кровель домов.