МИД Франции указал на необходимость диалога с Россией по стратегической безопасности в ЕС

Необходимо поддерживать контакты с Россией по стратегической безопасности в Европе, заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В этих целях французский лидер Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил дипломат. Также руководитель внешнеполитического ведомства призвал возобновить дискуссии для поиска политического решения касательно ситуации на Украине.

«Для этого возобновить «нормандский формат», логику минских соглашений, логику соглашений, заключенных в Париже в декабре 2019 года», — пояснил Ле Дриан.

Ранее стало известно, что в ходе недавней беседы Путин и Макрон договорились провести новые переговоры. Как сообщает телеканал «360», они могут состояться до конца 2021 года.